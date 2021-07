Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Suche nach einer hilflosen Person

Unglücksfall

Oberotterbach (ots)

Am Montag, 05.07.2021, gegen 11.00 Uhr, teilte ein Zeuge der PI Bad Bergzabern mit, dass er aus dem Bereich Hasenberg Hilferufe und Pfeifen (Trillerpfeife) gehört hat. Eine Überprüfung durch eine Funkstreifenbesatzung der PI Bad Bergzabern verlief negativ. Vor Ort waren keine weiteren Hilferufe zu hören. Da sich die zuvor von einem Zeugen gehörten Hilferufe nicht genau lokalisieren ließen und die Gefahr bestand, dass in dem angrenzenden Waldgebiet/ Weinbergen, eine hilflose oder verunglücke Person liegt, wurde über die Integrierte Leitstelle die Freiwillige Feuerwehr und das DRK verständigt. Auch war der Polizeihubschrauber zur Unterstützung aus der Luft im Einsatz. Die Suche verlief negativ. Es konnten keine weiteren Hinweise auf eine hilflose Person / Unglücksfall erlangt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell