Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Anwohner bemerken Feuerschein im Rohbau++Autofahrer übersieht Radfahrer++Kollision nach Reifenplatzer++Parkplatzrempler beschäftigt die Polizei...++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Anwohner bemerken Feuerschein im Rohbau

Verden. Anwohner der Südstraße haben am Mittwochabend in einem noch im Rohbau befindlichen Gebäude Feuerschein entdeckt. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Verdener Polizei, die dem Hinweis nachging, entdeckte in dem Gebäude einen 39-jährigen, offenbar wohnungslosen Mann, der alte Fotos verbrannte. Eine tatsächliche Gefahr ging von dem Feuer nicht aus. Im Beisein der Beamten musste der 39-Jährige die Flammen löschen und die Örtlichkeit verlassen.

Autofahrer übersieht Radfahrer

Kirchlinteln. Bei dem Versuch, von der Landstraße in die Luttumer Dorfstraße abzubiegen, hat ein 77-jähriger Autofahrer am Mittwoch einen Radfahrer übersehen und zu Fall gebracht. Der 43jährige Zweiradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, so dass er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 4.000 Euro beziffert.

Kollision nach Reifenplatzer

Achim. Kurz hinter dem Bremer Kreuz auf der Autobahn 27 bei Achim sind am Mittwochmorgen zwei Autos miteinander kollidiert. Ursächlich dafür dürfte der geplatzte Reifen an dem Mazda eines 62-jährigen Bremers gewesen sein, der in Richtung Hannover unterwegs war. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte seitlich gegen den VW-Golf eines 67-jährigen Autofahrers aus Osterholz-Scharmbeck. Anschließend schleuderte der Mazda zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Während der 62-jährige Verursacher des Unfalles sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zuzog, blieb der Fahrer des VW-Golf unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit rund 20.000 Euro angegeben.

Parkplatzrempler beschäftigt die Polizei Oyten. Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall gekommen. Zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten VW-Golf einer 34-jährigen Frau aus Achim. Statt sich hinterher um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die örtliche Polizeistation unter Telefon 04207/9110625 entgegen.

Jugendliche attackieren Zeugen

Ottersberg. Bei dem Versuch, zwei offenbar jugendliche Straftäter festzuhalten, ist ein 40-jähriger Mann am Dienstagabend attackiert worden. Einer der beiden Jugendlichen, die den Angaben des Opfers zufolge zuvor randaliert und einen Hausfriedensbruch begangen hatten, versetzte dem 40-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch beiden Jungen die Flucht gelang. Das Opfer erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Anwohnerin verhindert Einbruch

Lilienthal. Eine 43-jährige Anwohnerin der Falkenberger Landstraße hat in der Nacht zu Donnerstag einen Einbruch in einen Getränkemarkt verhindert. Die beiden bislang unbekannten Täter hatten auf bislang unbekannte Weise die Eingangsschiebetür des Marktes geöffnet. Bevor sie den Laden betreten konnten, machte sich die Zeugin bemerkbar, so dass die Einbrecher kurzerhand von ihrem Vorhaben abließen und zu Fuß die Flucht ergriffen. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Beamten ermitteln wegen versuchten schweren Diebstahls.

