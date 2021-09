Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch + Einbruch gescheitert + Betrüger erfolglos + Unfall mit fast 3 Promille + Drei Autos nach Unfall abgeschleppt

Landkreis Verden (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ottersberg. Derzeit unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen in das Gebäude eines Einzelhandelsgeschäfts für Zaunbedarf in der Straße "Posthausen" ein. Hier durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entfernten sich anschließend vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, die Polizei (04205/315810) zu informieren.

Einbruch gescheitert

Verden. In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen versuchten derzeit unbekannte Täter bei einer Glaserei in der Straße "Am Allerufer" einzubrechen. Als dies misslang, entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Betrüger erfolglos

Riede. Am Dienstagmorgen wurden mehrere Anwohner in Riede Opfer eines sog. "Schockanrufs". Derzeit unbekannte Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten den Senioren mit, dass sie soeben Einbrecher gefangen hätten. Bei den Einbrechern hätten sie einen Zettel mit der Wohnanschrift der Angerufenen in Riede vorgefunden. Die Anrufer erfragten hierbei, ob die Senioren Wertsachen bei sich zu Hause hätten. Die Anwohner in Riede durchschauten die Masche alle sofort und legten auf.

Die Polizei hat bereits mehrfach über die Betrugsversuche der sog. "falschen Polizeibeamten" informiert. Sie rät, dass bei Zweifeln die Behörde angerufen werden soll, bei der der Anrufer angibt zu arbeiten. Suchen Sie die Telefonnummer selbstständig heraus und lassen Sie sich diese nicht von dem Anrufer geben. Des Weiteren sollten Sie niemals Details zu finanziellen Verhältnissen am Telefon preisgeben. Die Polizei wird Sie zudem nicht um Geldbeträge bitten.

Unfall mit fast 3 Promille

Oyten. Eine 52-jährige Autofahrerin parkte am Diebstagnachmittag rückwärts aus einer Parklücke eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße aus und stieß gegen einen geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich die Frau vom Unfallort. Die Polizei konnte die Verursacherin ermitteln und stellte dabei fest, dass die 52-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher.

Drei Autos nach Unfall abgeschleppt

Ottersberg. Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden bei einem Verkehrsunfall geschätzt, der sich am Dienstagabend in der Straße "Hintzendorf-Stellenfelde" (L 155) ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam eine 81-jährige Autofahrerin bei ihrer Fahrt in Richtung Völkersen auf die Gegenfahrbahn, als sie einen Fahrradfahrer überholte. Hier stieß sie zunächst mit dem Pkw einer 24-jährigen Frau und dann mit dem Auto eines 76-jährigen Mannes zusammen. Alle Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell