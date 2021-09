Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Großkontrolle der Polizei + Einbruch in Kindergarten und Grundschule + Schmuck gestohlen + Bei Unfall verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Großkontrolle der Polizei

Ritterhude. Am Montag, in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 13:30 Uhr, richtete die Polizei in der Niederender Straße eine Kontrollstelle ein. Fahrzeugführer, die in Richtung Bremen unterwegs waren, mussten damit rechnen, angehalten und kontrolliert zu werden. Die Zielrichtung der Großkontrolle war der Konsum von Betäubungsmitteln und Alkohol. Auch getunte Autos wurden in das Visier der Polizei genommen. Mehr als 100 Fahrzeuge mussten einen ungewollten Zwischenstopp einlegen. Dabei stellten die Beamten drei Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Weiterhin waren vier Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und drei Fahrzeuge hatten keine Pflichtversicherung. Daneben stellte die Polizei zwei Messer sicher, die ein Autofahrer in seiner Tür lagerte und leitete fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten ein, weil die Pkw unerlaubt getunt waren. Auch ein Haftbefehl konnten die Beamten vor Ort vollstrecken. Nach einer Zahlung einer Geldstrafe wurde der 26-jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Einbruch in Kindergarten und Grundschule

Lilienthal. Derzeit unbekannte Täter versuchten am Wochenende einen Container beim Kindergarten in der Trupemoorer Landstraße aufzubrechen. Danach öffneten sie gewaltsam die Eingangstür des Hauptgebäudes und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit einem elektronischen Gerät entfernten sich die Unbekannten schließlich vom Tatort.

Ebenfalls am Wochenende wurde ein Container an der Grundschule in der Peter-Sonnenschein-Straße geöffnet. Die bisher unbekannten Täter gelangten hierbei an Bargeld.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge und sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese nehmen die Beamten unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Schmuck gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Im Laufes des Montages öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Wintergartentür eines Einfamilienhauses und durchsuchten anschließend das Gebäude. Mit Schmuck als Beute entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Die Polizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 04791/3070 entgegen.

Bei Unfall verletzt

Lilienthal. Eine 74-jährige Autofahrerin beabsichtige am Montagvormittag die Moorhauser Landstraße von der Straße "Auf dem Kamp" in gerade Richtung zu überqueren. Hierbei stieß sie im Kreuzungsbereich mit einer 68-jährigen Autofahrerin zusammen, die in Richtung Osterholz-Scharmbeck fuhr. Die 74-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto der 68-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell