Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall - Kinderwagen rollt auf Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

Am 15.06.2021, gegen 13:20 Uhr, kam es in Löffingen zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw wurde durch einen wegrollenden Kinderwagen beschädigt. Verletzt wurde niemand, das Kind befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr in seinem fahrbaren Untersatz.

RTN/as

