POL-HOL: Gedenkstein im Rottmündetal beschädigt

Boffzen (ots)

Bereits zum wiederholten Male haben Unbekannte den Gedenkstein im Rottmündetal beschädigt. Rote Farbe wurde über den Stein gekippt, mit dem an die beiden Polizeibeamten erinnert wird, die 1991 im Dienst erschossen wurden. Diese Tat ist auch 30 Jahre später nicht vergessen. Der Gedenkstein im Rottmündetal wird nach wie vor gepflegt. Dabei wurde bereits am Montag auch die Beschädigung festgestellt. Die Polizei sucht erneut Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Holzminden unter Telefon 05531/9580 in Verbindung zu setzen.

