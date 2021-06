Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Pkw im Stadtgebiet entwendet; Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Holzminden (ots)

Am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Pkw VW in der Oberbachstraße in Holzminden. Zuvor hatte ein 46-Jähriger Auslieferungsfahrer diesen mit steckendem Zündschlüssel ungesichert vor einem Lokal abgestellt. Als der Geschädigte erneut Essensbestellungen in sein Fahrzeug laden wollte, war dies bereits nicht mehr da. Der Dieb hatte vermutlich die Situation beobachtet und die günstige Gelegenheit genutzt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen blauen Golf älteren Baujahrs, der Schaden beträgt einen unteren vierstelligen Bereich. Eine sofort eingeleitete überörtliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zu dem Sachverhalt gegeben können. Mitteilungen bitte an die Polizei Holzminden unter 05531/9580.

