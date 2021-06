Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: 14-Jährige in Wohnung festgehalten; 24-Jähriger Holzmindener festgenommen

Kassel/Holzminden (ots)

Im Laufe des Mittwochabends, gegen 19.30 Uhr, wurde bei der Polizei Holzminden bekannt, dass vermutlich ein 14-jähriges Mädchen gegen ihren Willen im Stadtgebiet von Holzminden festgehalten werde. Ein derartiger Hinweis war seitens der Mutter aus dem Raum Kassel in der dortigen Polizeidienststelle eingegangen. Als Täter wurde ein 24-jähriger Bekannter des Mädchens verdächtigt, der in Holzminden leben soll. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen über die Landesgrenzen Hessens nach Niedersachsen führten im Laufe der Nacht zur Überprüfung diverser Kontaktanschriften im Stadtgebiet von Holzminden. Letztendlich konnte das 14-jährige Mädchen in einer Wohnung im Ortsteil Altendorf angetroffen werden. Sie befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt in ärztlicher Behandlung. Erste Ermittlungen noch zur Nachtzeit ergaben, dass das Opfer vermutlich mehrere Tage in der Wohnung festgehalten und auch verletzt wurde. Der 24-jährige Täter ist polizeilich bekannt und kann ebenfalls in einer Wohnung in dem Gebäude angetroffen und festgenommen werden. Er stand zum Zeitpunkt der Festnahme merklich unter der Beeinflussung berauschender Mittel, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurden in der Wohnung des Täters diverse Betäubungsmittel sowie Gegenstände, die aus anderen Straftaten stammen könnten, festgestellt. Die Ermittlungen hierzu hat bereits in den frühen Morgenstunden der Kriminalermittlungsdienst des Holzmindener Kommissariats übernommen. Diese dauern zum jetzigen Zeitpunkt weiter an.

