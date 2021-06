Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Diebstahl mehrerer Fahrräder und eines Pkw

Stadtoldendorf (ots)

In der Nacht zum 08.06.21 kam es in Stadtoldendorf wiederholt zu Eigentumsdelikten. Ein in der Nähe der Oberschule entwendetes E-Bike wurde im Nahbereich in der "Kleinen Lehmke" an einer Mauer abgelegt und konnte zwischenzeitlich dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Ein weiteres Mountainbike wurde im angrenzenden Neubaugebiet "Rumbruch-Süd" entwendet und in der Nähe eines anschließenden Pkw-Diebstahls abgestellt. Auch dieses Fahrrad kann vermutlich einem Eigentümer zugeordnet werden.

Bisher nicht bekannt ist der Verbleib eines in der Carl-Seebaß-Straße entwendeten blauen Pkw VW Golf VII Variant 1,6 TDI mit den Kennzeichen HOL-EK 789.

Zeugen, die in den zurückliegenden Abend-/Nachtstunden eine Person mit den betreffenden Fahrrädern gesehen bzw. zum Pkw-Diebstahl Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtoldendorf (05532/504750) in Verbindung zu setzen.

