Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vermisster 27-Jähriger tot aufgefunden - Nachtragsmeldung zu: Suchmaßnahmen nach vermissten 27-Jährigen in Salzhemmendorf OT Osterwald

Salzhemmendorf / Osterwald (ots)

Am Dienstag, den 08.06.2021, gegen 09:30 Uhr, wurde der seit Montagabend vermisste 27-Jährige leblos in einem Teich auf einem Privatgrundstück in Osterwald aufgefunden. Als der Eigentümer des Grundstücks im südlichen Bereich von Osterwald zu seinem dortigen Teich kam, fand er den leblosen Mann auf. Durch die unverzüglich verständigten Rettungskräfte konnte lediglich der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Ermittlung der Todesursache wurde aufgenommen und dauert an.

