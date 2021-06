Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Serie von Ladendiebstählen in Hameln aufgeklärt - Täter in Untersuchungshaft

Hameln (ots)

Am 02.06.2021, gegen 17:45 Uhr, wird ein 26-Jähriger ohne festen Wohnsitz durch eine Zivilstreife der Polizei Hameln in der Stadtgalerie Hameln bei einem Ladendiebstahl beobachtet. In einer durch den 26-Jährigen mitgeführten präparierten Geschenktüte konnten die Beamten das zuvor eingesteckte Diebesgut, Bekleidung im Wert von über 200EUR, auffinden. Der Beschuldigte wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur hiesigen Dienststelle verbracht. Aufgrund der Begehungsweise mittels der präparierten Geschenktüte und anhand der Aufnahmen der Videoüberwachung konnte dem Beschuldigten eine Serie von elf Ladendiebstählen im Zeitraum von Februar bis April 2021 in einer Drogerie in der Hamelner Innenstadt zugeordnet werden. Es ist hier von einer gewerbsmäßigen Tatbegehung auszugehen. Der dadurch entstandene Schaden beträgt über 3.000EUR. Darüber hinaus konnte dem 26-Jährigen ein bereits im August 2020 begangener Ladendiebstahl in einem Hamelner Schuhgeschäft mit einem Schaden von über 430EUR nachgewiesen werden. Der 26-Jährige muss sich nun in 13 Fällen des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, der entsprechende Haftbefehl wurde vom Amtsgericht Hameln am Nachmittag des 03.06.2021 auch erlassen.

