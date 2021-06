Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Mutmaßlicher Ladendieb verletzt auf Flucht Verkäufer - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Auf der Flucht hat ein mutmaßlicher Ladendieb am Samstag, 12.06.2021, in St.Blasien einen Verkäufer verletzt. Gegen 12:00 Uhr war der Verkäufer einer Parfümerie in der Todtmooser Straße von einer Frau in ein Gespräch verwickelt worden. Ihr männlicher Begleiter soll unterdessen hochwertiges Parfüm in seine Jackentasche gesteckt haben. Als das Paar das Geschäft verließ, wurde der Verkäufer auf den Diebstahl aufmerksam und folgte den beiden. Das Paar trennte sich. Der tatverdächtige Mann setzte sich in einen geparkten Pkw. Der Verkäufer klopfte ans Fahrzeug, als keine Reaktion erfolgte, öffnete er die Fahrertüre. In diesem Moment gab der Mann Gas, worauf der Verkäufer vom Pkw auf die Straße abgewiesen wurde. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen. Das tatverdächtige Paar konnte unerkannt entkommen. In der Parfümerie fehlten Produkte im Wert von über 700 Euro. Der tatverdächtige Mann soll ca. 185 cm groß gewesen sein, hatte eine stämmige Figur und dunkle Haare mit einer Halbglatze. Er sprach deutsch mit vermutlich osteuropäischen Akzent und trug eine khakifarbene Biker-Jacke mit vielen Taschen. Er stieg in einen schwarzen VW Golf 6 mit deutschen Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben WIT für die Stadt Witten in Nordrhein-Westfalen. Die Frau soll 170 cm groß gewesen sein, schlank und hatte dunkle lockige schulterlange Haare. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

