Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Schnellrestaurant

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter erfolglos versucht, bei einem Einbruch in ein Schnellrestaurant Am Pumpelberg Beute zu machen. Gewaltsam hebelten sie ein Stück der Wandaußenfassade auf, anschließend hielten sie im Innenraum vergeblich Ausschau nach Wertgegenständen. Offenbar gestört vom Alarm flohen die Unbekannten ohne Beute vom Tatort. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

