POL-VER: ++ Berauschter Autofahrer ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Verden-Nord: Unfallfahrer flüchtet ++ Unfall auf der A1 ++

Berauschter Autofahrer

Verden. Weil ein 31-jähriger Pole von der Polizei Verden berauscht am Steuer seines Autos erwischt wurde, musste dieser eine Sicherheitsleistung in Höhe von 775 Euro zahlen. Am Sonntagmittag hatten ihn die Beamten auf der Max-Planck-Straße kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv, woraufhin die Weiterfahrt sofort untersagt wurde. Nach einer Blutentnahme und der Zahlung des Geldbetrages durfte der Mann das Krankenhaus nur noch zu Fuß verlassen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Achim/Uphusen. In der Nacht auf Sonntag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Uphuser Heerstraße eingebrochen. Nachdem die Wohnungstür gewaltsam aufgehebelt wurde, stahlen die Einbrecher aus den Räumen aufgefundenes Bargeld, mit dem sie unerkannt flohen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Verden-Nord: Unfallfahrer flüchtet

Verden. Die Autobahnpolizei Langwedel sucht nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 11:30 Uhr auf der A27 ereignet hat. Ein 27-jähriger Fahrer eines Transporters befand sich auf dem Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Verden-Nord in Richtung Walsrode. Ein ihn überholender unbekannter Fahrer eines Sattelzuges soll in diesem Moment vom Hauptfahrstreifen zu weit nach rechts auf den Einfädelungsstreifen geraten sein, woraufhin der Fahrer des Transporters nach rechts auswich und gegen die Schutzplanke prallte. An Transporter und Schutzplanke entstand ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro. Der Unfallfahrer hingegen setzte seine Fahrt mit dem Sattelzug unbeschädigt in Richtung Walsrode fort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04232/945990 bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

Unfall auf der A1

Oyten. Am Sonntag kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1. Ein 33-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Hamburg unterwegs. Dieser sei, so Zeugenaussagen, plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen geraten, wo sich eine 23-jährige Fiat-Fahrerin befand, die ihrerseits nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Auf dem linken Fahrstreifen kollidierte der Fiat dann mit einem Ford, in dem ein 67-Jähriger am Steuer saß. Der Ford prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 67-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, der Sachschaden beträgt insgesamt rund 20.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt mit seinem VW kurz an, setzte seine Fahrt aber fort. Im Rahmen der Ermittlungen der Autobahnpolizei Langwedel konnte dieser jedoch ausfindig gemacht werden. Er wird sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht verantworten müssen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04232/945990 bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

