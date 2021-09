POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 19.09.2021

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 19.09.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz:

Einbruch in Kindergarten

Lilienthal. Von Freitag auf Samstag verschaffen sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten des Kindergartens an der Falkenberger Landstraße. Es werden diverse Räume durchsucht und Schließfächer aufgebrochen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04298-465660 bei der Polizeistation Lilienthal oder unter der Telefonnummer 04791-3070 bei dem Polizeikommissariat Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Landkreis Verden:

Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Thedinghausen. Am frühen Sonntagmorgen wird der Polizei Achim ein Verkehrsunfall in der Beppener Straße in Thedinghausen gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintreffen, kann das verunfallte Fahrzeug festgestellt werden. Insassen zu dem PKW werden zunächst nicht angetroffen, sondern werden erst kurze Zeit später im Nahbereich festgestellt. Nach zunächst falscher Sachverhaltsschilderung durch die Fahrzeuginsassen kann der eigentliche Fahrzeugführer, ein 21-Jähriger aus dem Bereich Schwarme, ermittelt werden. Es stellt sich heraus, dass dieser zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihm wird in Folge dessen eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW

Thedinghausen. Am Samstag geht in den Nachmittagsstunden die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall in Form eines Frontalzusammenstoßes zwischen zwei PKW in der Syker Straße ein. Die eintreffende Polizei kann vor Ort ermitteln, dass der Unfallverursacher, ein 25-Jähriger aus Bassum, auf Höhe des Beppener Bruchwegs aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten ist. Hier stößt er mit dem ihm entgegenkommenden Pkw eines 51-Jährigen aus Weyhe zusammen. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin werden hierbei schwer, der andere Fahrzeugführer und dessen Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme, sowie den anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die L 354 komplett gesperrt.

Täter nach dem Diebstahl von Zigaretten gestellt

Verden. Am frühen Samstagabend betreten zwei männliche Personen einen Verbrauchermarkt in der Bremer Straße. Einer der Täter entwendet diverse Zigarettenschachteln. Anschließend verlassen die beiden Personen den Markt und flüchten in einem PKW. Da die aufmerksamen Zeugen der Polizei detailliert den PKW, sowie die Fluchtrichtung beschreiben können, kann dieser in der Nähe durch Einsatzkräfte angetroffen und kontrolliert werden. In dem PKW werden die zuvor entwendeten Zigarettenschachteln festgestellt. Außerdem sind die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für dieses ausgegeben. Im Rahmen der Ermittlungen wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen den PKW geführt haben könnte. Dem 29-jährigen Fahrzeugführer wird Blut entnommen und ihn erwarten diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gegen die anderen beiden Männer im Alter von 26 und 36 Jahren wird ebenfalls ermittelt.

Betrunken im PKW unterwegs

Dörverden. Am späten Samstagabend befährt ein 42-jähriger Dörverdener die Verdender Straße mit seinem PKW. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann muss sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wird durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

