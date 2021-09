Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei warnt vor Trickdieben

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Am Donnerstag sind zwei Senioren in Lilienthal bestohlen worden. Zunächst fragte gegen 11:15 Uhr ein Mann auf der Klosterstraße Ecke Amtsstraße eine 83-jährige Frau, ob sie ihm Kleingeld wechseln könne. Später musste die Frau feststellen, dass ihr über Hundert Euro aus der Geldbörse entwendet worden waren. In einem weiteren Fall hat ein unbekannter Täter gegen 11:45 Uhr einen 92-jährigen Mann bestohlen, diesmal auf der Klosterstraße Ecke Arpsdamm. Unter dem Vorwand, ihm helfen zu wollen, entwickelte sich ein Gespräch. Bei der Gelegenheit griff der Unbekannte zu und entwendete zunächst unbemerkt das Portmonee des Mannes, der den Diebstahl ebenfalls erst später bemerkte. In beiden Fällen wird der Dieb ganz ähnlich beschrieben. Es soll sich um einen etwa 40 Jahre alten und etwa 160 bis 165 cm kleinen Mann handeln. Er soll kurze, graue Haare gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

