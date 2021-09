Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall: Straße Am Alten Pulverschuppen gesperrt

Landkreis Verden (ots)

Verden. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag musste die Straße Am Alten Pulverschuppen für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine 84-jährige Mercedes-Fahrerin war hier gegen 11:30 Uhr rückwärts auf ein Gelände einer Tischlerei gefahren. Beim Rangieren verwechselte sie die Pedalen des Autos, woraufhin sie beschleunigte und in eine gegenüberliegende Hauswand prallte. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, ein Rettungswagen war lediglich vorsorglich am Unfallort. Der Pkw der Frau wurde jedoch erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Größer waren die Auswirkungen durch die Beschädigungen am betroffenen Haus. Zur Überprüfung und Sicherung der Statik des Hauses befanden sich neben der Polizei, die den Unfall aufgenommen hat, zudem Feuerwehr und THW vor Ort. Da das THW Sicherungsmaßnahmen am Gebäude vorgenommen hat, musste die Straße Am Alten Pulverschuppen bis in die Nachmittagsstunden gesperrt werden (die Sperrung dauert aktuell an).

