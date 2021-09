Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einschleichdiebstahl; Kennzeichendiebstahl; Kellereinbruch; Verkehrsunfall; Auffahrunfall

LK Verden (ots)

Einschleichdiebstahl

Dörverden. Eine Anwohnerin bemerkte am Mittwochmittag um kurz nach 14 Uhr einen ungebetenen Gast in ihrem Haus in der Straße Im Orth. Durch ein Geräusch aufmerksam geworden, überraschte sie den Mann ihrem Flur. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit einem Karton unter dem Arm aus dem Haus und in unbekannte Richtung. Der Täter war ca. 1,65 m groß, 20-30 Jahre alt und trug ein schwarzes Capi mit roter Aufschrift sowie eine dunkle kurze Hose. Personen, die etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dörverden unter 04234- 943960

Kennzeichendiebstahl

Langwedel. Auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahn in der Feldstraße kam es zu einem Kennzeichendiebstahl. Der 58-jährige Halter eines Opel Corsa stellte diesen am frühen Mittwochmorgen dort ab. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass beide Kennzeichen entwendet worden waren. Es handelt sich um das amtliche Kennzeichen HK-HP 992. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Langwedel unter 04232-934910.

Kellereinbruch

Blender. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang Unbekannte in den Keller eines Einfamilienhauses im Verdener Weg ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizeistation Thedinghausen unter 04204-914380 entgegen.

Verkehrsunfall

Dörverden. Ein leicht verletzter Autofahrer und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Dörverden ereignet hat. Der 60-jährige Fahrer eines Mazda wollte gegen 15:45 Uhr von der Bahnhofsstraße aus auf die Große Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Audi und missachtete somit dessen Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 48-jährige Audifahrer leicht verletzt. Der Schaden an beiden Pkw beträgt über 6000 Euro.

Auffahrunfall

Verden. Bei einem Auffahrunfall auf der Max-Planck-Straße wurden am Mittwochnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Gegen 15 Uhr befuhren zwei Pkw und ein Lkw hintereinander die genannte Straße als der ganz vorne fahrende Pkw verkehrsbedingt halten musste, um dann abzubiegen. Der Lkw-Fahrer übersah dieses Vorhaben und fuhr auf den mittleren Pkw auf, der dadurch auf den ersten Pkw aufgeschoben wurde. Die beiden Autofahrer wurden hierbei leicht verletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 9000 Euro.

