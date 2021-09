Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Berufsinformationstag Polizei Verden und Achim

LK Verden (ots)

Berufsinformationstag Polizei Verden und Achim Der Job bei der Polizei ist spannend, abwechslungsreich und sehr sinnstiftend - so steht es in einer Imagebroschüre der Polizei. Aber auch bei Polizisten nachgefragt bekommt man häufig die Antwort, dass der Polizeiberuf ein Traumberuf ist. Gerne wirbt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz für ihren Berufszweig. Im Rahmen von Schülerpraktika haben interessierte junge Leute die Möglichkeit den Beruf kennenzulernen. Für dieses Jahr sind allerdings bereits leider alle Plätze für ein solches Praktikum vergeben. Dementsprechend können keine Bewerbungen dafür mehr angenommen werden. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Polizei Verden aber einen Berufsinformationstag anbieten. Am 22.10.2021 (Mittwoch), 10 Uhr bis 13 Uhr, gibt es spannende und interessante Einblicke in den Polizeialltag und alle Informationen zum Bewerbungsverfahren. Die Polizei Achim bietet ebenfalls einen solchen Informationstag an: Am 04.12.2021 (Samstag), 10 Uhr bis 13 Uhr, findet die Veranstaltung dort statt. Interessierte Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren können sich für die Veranstaltungen anmelden unter Tel.: 04231- 806105 (während der Geschäftszeiten) oder per Mail unter auf@pi-ver.polizei.niedersachsen.de .

