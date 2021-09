Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aktualisierung: Wieder Unfall am Stauende - Kühllaster fährt auf Gefahrguttransporter auf++Fahrbahnbelag beschädigt - Vollsperrung zieht sich weiter hin++

Oyten (ots)

Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 1 bei Oyten am Mittwochvormittag (wir berichteten), zieht sich die Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg-Bremen vermutlich noch bis zum späten Abend hin. Im Rahmen der Aufräum- und Bergungsarbeiten waren Schäden an dem Fahrbahnbelag entdeckt worden, der nun teilweise neu verlegt werden muss. Dadurch dauert die Sperrung auch über die in diesen Minuten zu Ende gehenden Aufräum- und Bergungsarbeiten weiter an. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Posthausen abgeleitet. Zwischen den Anschlussstellen Bockel und Posthausen herrscht auf einer Länge von aktuell zwölf Kilometern "stop-and-go"-Verkehr. Es kommt weiterhin zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen - auch auf den Umleitungsstrecken.

