Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Wer beobachtete Zusammenstoß? - Polizei sucht unabhängige Zeugen nach Unfall mit Traktorgespann++

Achim (ots)

Bereits am Dienstag vergangener Woche (7. September) ist es an der Einmündung zum Industriegebiet Uesen in der Straße "Im Finigen" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem landwirtschaftlichen Gespann gekommen. Die beiden Beteiligten des Unfalles, ein 72-jähriger Landwirt und der 58-jähriger Fahrer des Transporters, machten im Nachhinein unterschiedliche Angaben über den Hergang, so dass die Achimer Polizei nunmehr nach unabhängigen Zeugen sucht, die den Unfall, der sich gegen 09.55 Uhr ereignete, beobachtet haben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

