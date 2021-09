Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsunfall mit radfahrendem Kind; Auffahrunfall; Verkehrsunfall

LK Osterholz (ots)

Verkehrsunfall mit radfahrendem Kind

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch kam es gegen 7:45 Uhr im Kreuzungsbereich "An der Handloge" / "Am Barkhof" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem radfahrenden Kind. Der 13-jährige Junge war mit seinem Fahrrad auf der Straße An der Handloge in Richtung Ritterhuder Straße unterwegs gewesen. Als er an den Kreuzungsbereich kam, befand sich ein Auto aus der Straße Am Barkhof kommend an der dortigen Haltelinie. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Autofahrer noch während des Querungsvorganges des Jungen seinen Pkw ein Stück vor, sodass sich das Kind erschrak, zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zu dem beteiligten Auto ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen dunkelblauen Kombi mit dem Kennzeichenfragment "OHZ-ID" handelt. Der Fahrer dieses Autos oder Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter 04791 3070 zu melden.

Auffahrunfall

Lilienthal. Bei einem Auffahrunfall in Lilienthal entstand am Mittwoch ein hoher Sachschaden. Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr gegen 16 Uhr mit ihrem VW Bora die Falkenberger Landstraße in Richtung Schoofmoor. Dass ein vor ihr fahrender 68-Jähriger mit seinem VW Tiguan nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, bemerkte sie zu spät. Bei dem dann folgenden Aufprall der beiden Fahrzeuge wurden diese so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall

Ritterhude. In Ritterhude wurde am Mittwoch gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 78-Jährige hatte mit ihrem VW die Goethestraße in Richtung Rathausstraße befahren. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 60-jährigen VW Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die 60-Jährige leicht verletzt wurde. Der Schaden an beiden Autos liegt bei ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell