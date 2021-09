Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Erhebliche Behinderungen am Bremer Kreuz; Gasaustritt Pkw

LK Verden (ots)

Erhebliche Behinderungen am Bremer Kreuz Achim. Zwei Verletzte, ein hoher Sachschaden und stundenlange Verkehrsbehinderungen sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der A1 am Donnerstagvormittag gewesen. Gegen 8 Uhr fuhr ein 65-jähriger LKW-Fahrer in Richtung Osnabrück. Dass ein vor ihm fahrender 32-Jähriger seinen Sattelzug staubedingt abbremste, bemerkte er nicht. Bei dem anschließenden Aufprall der beiden LKW wurden beide Fahrer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden und verursachten kilometerlange Staus rund um das Bremer Kreuz. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Als die Bergungsarbeiten um kurz nach 11 Uhr gerade beendet waren und der Stau sich langsam auflöste, kam es in der Gegenrichtung der A1 zu einem Fahrzeugbrand. Um die Lösch- und Aufräumarbeiten durchzuführen wurde die Autobahn zunächst komplett gesperrt und war dann zeitweise nur halbseitig befahrbar.

Gasaustritt Pkw

Verden. Einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei verursachte am Mittwochabend um kurz vor 20 Uhr ein gemeldeter Gasaustritt an einem Pkw. Eine 51-Jährige bemerkte im Anschluss an einen Tankvorgang an einer Tankstelle am Berliner Ring Gasgeruch an ihrem Fahrzeug. Durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde der Bereich der Tankstelle abgesperrt. Da entsprechende Messungen einen Gasaustritt bestätigten, wurde das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen unter Begleitung durch die Feuerwehr auf einen Betriebshof transportiert. Dort konnte als Grund für den Gasaustritt dann ein technischer Defekt ausgemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell