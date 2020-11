Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Dreister Diebstahl - Abgasrohr gestohlen

Zeugen gesucht

DinslakenDinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.30 Uhr, bis Samstag, 10.45 Uhr, hoben Diebe an der Eppinkstraße einen Opel Astra vermutlich mit einem Wagenheber an und montierten einen Teil der Auspuffanlage ab. Danach ließen die Unbekannten das Fahrzeug wieder herab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

