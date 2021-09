Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Radfahrerin verletzt ++ Polizeieinsatz in Hambergen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Radfahrerin verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Falkenberger Straße wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr eine 47-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Eine 54-jährige Fiat-Fahrerin wollte von der Falkenberger Landstraße nach rechts in die Straße Heidloge abbiegen, dabei gewährte sie der Zweiradfahrerin, die den Radweg befuhr, vorschriftsmäßig Vorrang. Ein nachfolgender 55-jähriger Fahrer eines Transporters reagierte jedoch zu spät, fuhr auf den Fiat auf und schob diesen gegen die in diesem Moment querende Radfahrerin, die so zu Fall kam. Gegen den Fahrer des Klein-Lkw leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Polizeieinsatz in Hambergen

Hambergen. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Straße Auf den Siebenbergen zu einem Einsatz der Polizei. Ein hier allein aufhältiger Mann sollte gesundheitlich überprüft werden, ein entsprechender richterlicher Beschluss lag vor. Da der ältere Herr jedoch keine Gesprächsbereitschaft zeigte, sich stattdessen in seinem Haus verschanzte und mit Gewalt drohte, suchte die hinzugerufene Polizei das Gespräch mit dem Bewohner. Letztlich gelang es den Beamten nach mehreren Stunden, den Mann aus der Wohnung zu bewegen. Er wurde am Abend körperlich unverletzt zunächst zur Polizei Osterholz gebracht und anschließend von hier aus mit einem Rettungswagen in eine psychiatrische Klinik untergebracht.

