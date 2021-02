Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung 12.02.-14.02.

Neuwied (ots)

Neuwied Irlich - Am Abend des Freitags, 12.02.2021, meldete ein Fahrradfahrer um 22.25 Uhr, dass er von einem PKW angefahren worden sei. Dessen Fahrer betätigte die Lichthupe, als zwei Radfahrer an dem am Fahrbahnrand geparkten PKW vorbeifuhren. Im Nachgang überholte der PKW die beiden Radfahrer und touchierte dabei die auf dem Gepäckträger befestigte Tasche des Geschädigten, welcher daraufhin zu Sturz kam. Nach einem kurzen verbalen Wortgefecht entfernte sich der Unfallverursacher, während der Radfahrer leicht verletzt die Polizei informierte. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden, stritt jedoch eine Kollision ab. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Neuwied - Nur wenig später wird ein amtsbekannter Mann auf seinem Mofa fahrend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diesem wurden aufgrund vielfacher Verstöße seitens der SV Neuwied jegliche Fahrten mit fahrerlaubnisfreien Kfz. untersagt. Trotz dessen führte er unberechtigt abermals ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein weiteres Verfahren erwartet ihn nun. Die Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort sichergestellt.

Neuwied - Oberbieber - Beim Führer eines Pkw A3, der zuvor sein Fahrzeug verkehrsunsicher geführt hatte, konnten im Zuge der folgenden Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Neuwied - In der Nacht von Freitag, den 12.02, auf Samstag, den 13.02. wurde ein junger Mann gemeldet, der augenscheinlich hilflos auf der Straße liegt. Vor Ort konnte die Person an einem Tiefgaragentor liegend angetroffen werden und war zunächst reglos und nicht ansprechbar. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren wachte sie jedoch auf und wies sich aus. Der unverletzte Mann gab an, dass nur wenige Meter weiter seine Freundin wohne. Auf dem Weg dorthin war er aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums eingeschlafen. Der Mann wurde zur Wohnung geleitet.

