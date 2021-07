Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Mit Pedelec gestürzt

Hattingen (ots)

Am 07.07. gegen 13:20 Uhr befuhr ein 71-jähriger Lüdenscheider die Bochumer Straße mit seinem Pedelec. Bei einer Ausweichbewegung geriet er mit dem Vorderrad in die Schienen auf der Fahrbahn und stürzte. Durch den Sturz leicht verletzt wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell