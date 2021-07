Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Unfallverursacher flüchtet

Ennepetal (ots)

Am 07.07. gegen 16:10 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem blauen Dacia Duster die L699. Nahe der Haltestelle "Am Schlagbaum" geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender Kleinkradfahrer (17, Ennepetal) wich auf den Grünstreifen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten oder eine Schadensregulierung zu kümmern. Gegen ihn fertigten Polizeibeamte eine Unfallfluchtanzeige.

