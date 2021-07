Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Imbiss

Gevelsberg (ots)

In der Nacht vom 07. auf den 08.07. warfen unbekannte Täter in der Feldstraße die Scheibe eines Imbisses ein. Durch das entstandene Loch entwendeten sie eine Geldkassette. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

