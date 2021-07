Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis - Nebenbuhler durch Messer verletzt

Gevelsberg (ots)

Am 05.07. kurz nach Mitternacht suchte ein 38-jähriger Gevelsberger An der Drehbank eine Wohnung auf, in der sich seine 37-jährige Ex-Frau und deren neuer Lebensgefährten aufhielten. Zunächst ging er seine Ex-Frau an, die daraufhin flüchtete. Anschließend setzte er den Streit mit ihrem Lebensgefährten fort, in dessen Verlauf er nach bisherigen Kenntnissen ein Messer zog und diesen schwer verletzte. Danach flüchtete er vom Tatort, Polizeibeamte stellen ihn jedoch wenig später und nahmen ihn fest. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

