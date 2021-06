Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.B.) - unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.06.2021, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Kleinkraftrad-Fahrerin. Eine 48-Jährige befuhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Triumph die L517 aus Fahrtrichtung Weisenheim am Berg kommen in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Dabei missachtete sie an der Einmündung des Südtiroler Rings in die L517 die Vorfahrt des aus ihrer Sicht von links kommenden Fahrers eines Audi A3. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Audi entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Am Kleinkraftrad ein Schaden von 1500 Euro. Die 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Während der Kontrolle der 48-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

