Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Unfall mit zwei Leichtverletzten

Herdecke (ots)

Am 07.07. gegen 16:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Herdecker den Herdecker Bach mit seinem Pkw BMW. Er bemerkte die vor ihm wartenden Fahrzeuge zu spät, sodass es zum Auffahrunfall mit einem Pkw Audi, besetzt mit einem 46-jährigen Mann aus Finnentrop und einer 36-jährigen Herdeckerin, kam. Der Audi wurde durch die Kollision wiederum auf den vor ihm wartenden Pkw Kia geschoben, in dem zwei Herdeckerinnen (29 und 59) saßen. Durch den Unfall wurden die Beifahrerinnen im Kia und im Audi leicht verletzt, eine wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell