Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Auffahrunfall An der Kohlenbahn

Wetter (ots)

Am 07.07. gegen 13:50 Uhr befuhr eine 50-jährige Hagenerin die Straße An der Kohlenbahn mit ihrem Pkw Nissan. Zu spät bemerkte sie den vor ihr wartenden Pkw VW eines 72-jährigen Wetteraners. Bei dem folgenden Auffahrunfall verletzten beide Beteiligte sich leicht, sie wollten sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

