POL-VER: Zigarettenautomat aufgebrochen+Tasche aus Pkw gestohlen+Unfall mit hohem Sachschaden+Eine leicht verl. Person+E-Bike-Fahrer leicht verletzt+Autofahrerin entfernt sich nach Unfall+Unfall auf Autobahn

Landkreis Verden (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ottersberg. In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 03:43 Uhr, öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten im Grasdorfer Schuldamm. Von hier entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 04205/315810 zu kontaktieren.

Tasche aus Pkw gestohlen

Achim. In der Straße "Im Kamerun" kam es am Montagvormittag, in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 11:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Auto. Derzeit unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Fensterscheibe und entnahmen eine Tasche aus dem Inneren. Hiermit entfernten sie sich vom Tatort. Zeugen konnten eine Person auf einem Fahrrad mit dunkler Jacke und heller Kapuze in der Nähe feststellen. Weitere Hinweise durch Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 04202/9960 entgegen. Die Polizei empfiehlt, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. Taschen erwecken von außen den Eindruck, dass sich in ihr Sachen von Wert befinden könnten. Auch diese sollten daher nicht im Fahrzeug gelagert werden.

Unfall mit hohem Sachschaden

Verden. Eine 39-jährige Autofahrerin fuhr am Montagvormittag in der Großen Straße vom Fahrbahnrand an und stieß hierbei mit einem 62-jährigen Autofahrer zusammen, der aus Richtung des Kreisels kam. Beide Autos konnten zwar danach noch weiterfahren, der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen aber auf fast 10.000 Euro.

Eine leicht verletzte Person

Verden. Am Montagmittag beabsichtigte ein 76-jähriger Autofahrer aus einer Ausfahrt in der Straße "Im Brink" nach links abzubiegen. Hierbei stieß er mit einer 49-jährigen Autofahrerin zusammen. Durch den Verkehrsunfall wurde die 74-jährige Mitfahrerin des Autofahrers leicht verletzt. Der Pkw der beiden war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei fast 10.000 Euro liegen.

E-Bike-Fahrer leicht verletzt

Verden. Ein 39-jähriger Fahrer eines E-Bikes wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag leicht verletzt, als dieser den Radweg der Straße "Osterkrug" in Richtung Kirchlinteln befuhr und mit einem 39-jährigen Autofahrer zusammenstieß, der von der Autobahn aus Richtung Hannover kam. Zudem war das E-Bike durch die Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Autofahrerin entfernt sich nach Verkehrsunfall

Oyten. Am Montagnachmittag überholte eine 73-jährige Autofahrerin einen 17-jährigen Fahrradfahrer in der Stader Straße, als dieser nach links in die Straße "Bählacker" abbiegen wollte. Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte sie den 17-Jährigen, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Die Autofahrerin hielt an, fuhr nach einem kurzen Gespräch jedoch weiter, ohne ihre Personalien mitzuteilen. Die Polizei konnte die Frau im Anschluss ermitteln. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall auf Autobahn

Oyten. Ein 46-jähriger Autofahrer kam am Montagabend auf der A 1 in Richtung Hamburg nach rechts von der Fahrbahn ab und berührte die Schutzplanke. Daraufhin kam er im Bereich der Anschlussstelle Oyten zum Stehen. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Sein Fahrzeug war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen.

