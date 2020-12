POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Erst Auto, dann Fußgängerin angefahren

Erst hatte eine 81-Jährige am Montagvormittag in Tauberbischofsheim kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Die Frau hatte ihren Wagen am Marktplatz in Tauberbischofsheim abgestellt, als eine 83-Jährige mit ihrem PKW das abgestellte Auto touchierte. Die 81-Jährige, die zum Unfallzeitpunkt neben ihrem Wagen stand, machte die Unfallverursacherin auf den Zusammenstoß aufmerksam, woraufhin diese den Rückwärtsgang einlegte und zurück fuhr. Dabei überrollte sie den Fuß der Stehenden, die dadurch verletzt wurde und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Wertheim: Frau bei Unfall verletzt

Schäden in Höhe von knapp 15.000 Euro entstanden am Montagvormittag bei einem Unfall bei Wertheim. Ein 51-Jähriger wollte mit seinem Audi von einem Parkplatz auf Höhe des Wartbergwegs auf die Neue Vockenroter Steige einbiegen und übersah dabei wohl den bereits dort fahrenden Toyota einer 62-Jährigen. Im Ausfahrtsbereich des Parkplatzes stießen daraufhin beide Fahrzeuge zusammen. Die Toyota Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

