POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

IPad aus Pkw gestohlen

Achim. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag ein Scheibe eines Skoda eingeschlagen, der auf einem Parkplatz an der Obernstraße geparkt war. Die Diebe hatten es auf ein IPad abgesehen, das sich im Innenraum des Wagens befand. Mit der Beute verschwanden sie unerkannt. Die Polizei Achim rät, Wertgegenstände nicht in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Rollerfahrer verletzt

Riede. Auf der Thedinghauser Straße (K75) wurde am Donnerstagmorgen gegen 5:45 Uhr ein 51-jähriger Mann leicht verletzt. Ein 21-jähriger Fahrer eines Skodas war in Richtung Thedinghausen unterwegs. Als er andere Fahrzeuge überholte, übersah er den entgegenkommenden Rollerfahrer, sodass es zur seitlichen Kollision kam. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Das Auto war zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verletzte auf der Cluventalstraße

Verden. Zwei Personen wurden am Donnerstag gegen 14:30 Uhr auf der Georgstraße leicht verletzt. Eine 39-jährige BMW-Fahrerin bog von der Cluventalstraße auf die Georgstraße ein, wo sie einen herannahenden VW übersah, in dem ein 33-jähriger Mann am Steuer saß. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der folgenden Kollision wurden der Mann sowie ein 38-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unbekannte dringen in Wohnhaus ein

Osterholz-Scharmbeck. Zwei unbekannte Männer sind am Mittwochnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Auf dem Paß eingedrungen. Sie nutzten die für sie günstige Gelegenheit und betraten das Haus durch eine unverschlossene Terrassentür. Da sie jedoch innerhalb der Räumlichkeiten auf den Bewohner trafen, brachen die Täter ihr mutmaßliches Vorhaben, Diebesgut zu suchen, ab und flohen ohne Beute. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

