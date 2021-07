Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der A 24 schwer verletzt

Wittenburg / Stolpe (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 bei Wittenburg schwer verletzt worden. Der deutsche Fahrer ist aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und kam im Straßengraben auf der Fahrzeugseite zum Stehen. Der 78-Jährige Autofahrer wurde anschließend mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A 24 in Fahrrichtung Hamburg zeitweilig gesperrt werden.

