POL-LWL: Auffahrunfall nach Bremsmanöver wegen Igel

Crivitz (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Crivitz ist am Mittwochmorgen eine 54-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Autofahrerin wegen eines plötzlich auf die Straße laufenden Igels ihren PKW abgebremst, um eine Kollision mit dem Tier zu verhindern. Dabei prallte ein nachfolgendes Auto gegen den PKW der Frau. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die 54-jährige deutsche Autofahrerin wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an. Nach Angaben der Polizeibeamten des Polizeireviers Sternberg, die den Verkehrsunfall aufnahmen, überstand der Igel den Vorfall unverletzt und lief davon.

