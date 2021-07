Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bauwerkzeug von Schulhof gestohlen

Banzkow (ots)

Vom Gelände des Schulhofes in Banzkow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag diverses Bauwerkzeug im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Das Werkzeug, das Eigentum einer dort tätigen Firma ist, lagerte in einem Container, der durch die Täter zuvor aufgebrochen wurde. Unter anderem stahlen die Täter mehrere Winkelschleifmaschinen, eine Motorsäge, einen Stemmhammer sowie zwei Lasergeräte. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

