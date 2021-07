Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin prallte mit PKW gegen Baum

Ludwigslust (ots)

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch im Ludwigsluster Rennbahnweg mit ihrem PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt die 61-jährige deutsche Autofahrerin leichte Verletzungen. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Am ihrem PKW entstand Totalschaden. Vermutlich war die Frau aufgrund von akuten gesundheitlichen Problemen von der Straße abgekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell