Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Kradfahrer verletzt sich schwer - mit dem Heli ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Mit seiner Kawasaki befuhr am Montag, 06.09.2021 gegen 18.10 Uhr ein 27 Jahre alter Mann die L 151 in Richtung Todtmoos. Aufgrund Unachtsamkeit kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Grünstreifen. Beim Sturz wurde der 27-jährige schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Titisee-Neustadt geflogen. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

md/tb

