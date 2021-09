Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Radfahrerin touchiert Radfahrerin und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Breisach - Am Montag, 06.09.2021, gegen 17:00 Uhr, kam es zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Radfahrenden Pärchen zu Meinungsverschiedenheiten bezgl. des jeweiligen Fahrverhaltens. Alle drei befuhren den Radweg von Breisach kommend in Fahrtrichtung Ihringen entlang der Straße Zum Kaiserstuhl in Breisach. Die Frau des Radfahrenden Pärchens fuhr im weiteren Verlauf Schlangenlinien, um der anderen Radfahrerin das Überholen zu erschweren. Auf Höhe der Firma Südglas touchierten sich letztlich beide Radfahrerinnen und stürzten in ein Maisfeld. Das Pärchen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die zurückgebliebene Fahrradfahrerin zog sich mehrere Schürwunden zu und stellte Beschädigungen an ihrem Fahrrad fest.

Das Pärchen soll 50-60 Jahre alt sein, der Mann auffallend groß und schlank. Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen. Insbesondere soll sich das Radfahrende Pärchen bei der Polizei zur Klärung des Unfallhergangs melden.

