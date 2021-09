Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Zwei Motorrradfahrer verunfallen miteinander

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 05.09.2021, gegen 11.45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer die L 109 zwischen Elzach und Oberprechtal. In einer scharfen Kurve geriet er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß entgegenkommenden 29-jährigen Motorradfahrer.

Beide Kradfahrer stürzten und zogen sich Verletzungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Motorrädern entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell