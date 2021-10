Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte beschädigten mehrere Autos

Bünde (ots)

(jd) Ein 33-jähriger Anwohner der Tonstraße wurde am Freitag (1.10.), um etwa 21.50 Uhr auf laute Geräusche, die von der Straße aus kamen, aufmerksam. Als der Mann draußen nach dem Rechten sehen wollte, bemerkte er, dass Unbekannte ein Kinderfahrrad auf seinen VW geworfen hatten. An dem Auto entstand dadurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Rad stammt von dem Grundstück eines weiteren Anwohners, wo es abgestellt war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an drei weiteren Fahrzeugen Beschädigungen fest: An einem an der Tonstraße geparkten VW sowie einem dort geparkten Smart waren die linken Außenspiegel abgetreten worden, an einem weiteren VW haben der oder die unbekannten Täter den linken Außenspiegel nach außen gedrückt. An den drei Fahrzeugen entstand ebenfalls Sachschaden in jeweils dreistelligem Bereich. Ersten Ermittlungen zufolge hat bei einem Anwohner der Tonstraße eine private Feier stattgefunden. Als diese vom Veranstalter aufgelöst wurde, randalierten einige der anwesenden Gäste auf der Straße. Die Ermittlungen nach den bisher unbekannten Personen dauern an.

