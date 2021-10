Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Engerstraße - Flüchtiger Fahrer verursacht weiteren Unfall

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (3.10.) gegen 02.50 Uhr befand sich ein 35-jähriger Mann aus Bünde mit seinem BMW auf der Engerstraße in Richtung Bünde. Gleichzeitig fuhr der Fahrer eines Audi auf der Paul-Gerhardt-Straße und beabsichtigte, nach rechts auf die Engerstraße abzubiegen. Beim Abbiegemanöver beschädigte er den BMW des Bünders, der sich zu diesem Zeitpunkt im Kreuzungsbereich befand. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der bis dahin unbekannte Fahrer des Audi seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit Richtung Enger fort. Der Schaden an dem BMW beträgt rund 3000 Euro. Wenige Minuten später ereignete sich auf der Engerstraße ein weiterer Unfall: Der Fahrer des Audi kam etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Wichernstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und stieß dann mit der Beifahrerseite des Fahrzeugs gegen einen massiven Baum. Zwei Zeugen, die die Unfallstelle kurz nach dem Zusammenstoß passierten, übernahmen die Erstversorgung des schwer verletzten, 49-jährigen Fahrers aus Herford bis der hinzugerufene Rettungswagen vor Ort eintraf. Mit dem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte dann in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gefahren ist, stellten die Beamten den Führerschein des 49-Jährigen sicher. Eine entsprechende Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Engerstraße in beide Richtungen gesperrt.

