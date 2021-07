Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bornheim (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Bornheim-Widdig ein. Das Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat nach der Spurensicherung am Tatort die Ermittlungen übernommen.

In dem Zeitraum zwischen Samstag (03.07.2021), 23:50 Uhr und Sonntag (04.07.2021), 07:30 Uhr drangen die Täter auf bislang ungeklärte Weise in das Haus auf dem Friesenweg ein. Die Wohnräume durchsuchten sie danach gezielt nach möglichem Diebesgut. Mit zwei Mobiltelefonen, einem Rucksack und Bargeld verließen die Einbrecher den Ort des Geschehens schließlich unerkannt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell