POL-BN: Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg findet vermisste Frau aus Swisttal

73-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht

Die Suche nach der vermissten Frau aus Swisttal (siehe unsere Pressemeldung vom 01.07.2021, 18:13 Uhr) kann eingestellt werden. Im Rahmen der intensiven Suchmaßnahmen wurde die 73-Jährige heute Nachtmittag, gegen 17 Uhr, durch Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg im Kottenforst lebend aufgefunden. Die Frau wurde mit einem Rettungstransportwagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mit Beginn der Suche nach der Vermissten am Donnerstag, 01.07.20221, wurde die Bonner Polizei erneut durch Rettungshundeteams der Staffel unterstützt. Am Donnerstag beteiligten sich 13 Hundeführerinnen und -führer mit ihren Flächensuchhunden sowie fünf Suchtrupphelfer an der Suche nach der Vermissten.

Der unermüdliche Einsatz der Staffel wurde heute durch 19 Einsatzkräfte mit 12 Suchhunden fortgesetzt. Mit Erfolg: Gegen 17 Uhr wurde die Vermissten im Kottenforst aufgefunden und die sofortige medizinische Versorgung sichergestellt.

Damit ist die weitere Veröffentlichung des Fotos der Frau in allen Medien hinfällig. Die Bonner Polizei dankt allen an der Suche Beteiligten, aber insbesondere den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Rettungshundestaffel für ihren insgesamt 15-stündigen Einsatz: Erneut haben sie ein Leben gerettet.

Weitere Informationen zur Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg e.V. https://www.rettungshunde-bonn.de/ und zur Zusammenarbeit mit der Bonner Polizei finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4784758

