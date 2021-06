Polizei Hagen

POL-HA: 1.000 Liter Diesel aus Baustellenfahrzeugen entwendet

Hagen-Lennetal (ots)

Auf dem Gelände einer umzäunten Baustelle in der Buschmühlenstraße beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge und pumpten Diesel aus den Tanks ab. In der Zeit von Samstag (12.06.2021) bis Montag (14.06.2021) beschädigten und stahlen die Täter Schlösser an zwei Zugmaschinen, einem Trecker sowie drei Baggern. Aus den Baggern wurden zusätzlich 1.000 Liter Diesel entwendet. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise. Sie haben verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (arn)

