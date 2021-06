Polizei Hagen

POL-HA: Gegensprechanlage mit integrierter Videokamera an Schule entwendet

Hagen-Altenhagen (ots)

An einer Grundschule in der Frauenhoferstraße entwendeten bislang unbekannte Personen eine Gegensprechanlage mit integrierter Videokamera. Ein 55-Jähriger hatte festgestellt, dass der obere Deckel der Anlage, der mit dem Gehäuse verklebt war, abgerissen worden ist. Auch die integrierte Videokamera wurde aus dem System herausgerissen. Der Mann brachte den Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (11.06.2021) und Montag (14.06.2021). Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sie können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden. (arn)

