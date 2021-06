Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl mit Festnahme

Hagen-Haspe (ots)

Montag (14.06.2021) beging ein 40-Jähriger einen räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt in der Berliner Straße - der Mann verletzte dabei einen Ladendetektiv. Gegen 10.15 Uhr hatte der 43-jährige Mitarbeiter beobachtet, wie der Ladendieb in der Werkzeugabteilung einen Bolzenschneider vorne in seinen Hosenbund steckte. Zusätzlich habe er ein Thermometer genommen, ging in den Kassenbereich und bezahlte jedoch nur einen Teil der genommenen Waren. Im Foyer sprach der Ladendetektiv den 40-Jährigen an. Als er ihn aufforderte ihm den Bolzenschneider auszuhändigen, verpasste der Mann ihm einen Kopfstoß. Anschließend versuchte er zu flüchten. Es kam zu einer Rangelei, zusätzlich versuchte der Ladendieb den 43-Jährigen mit einer Stichwaffe zu verletzten. Zeugen verständigten die Polizei. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige wurde durch die Polizei aufgrund bestehender Haftgründe festgenommen. Er erhielt eine Strafanzeige. Zusätzlich wurde die Stichwaffe sichergestellt. (arn)

